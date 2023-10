Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas entrega obra de drenagem e pavimentação, no Centro de Nova Friburgo

Uma das obras mais esperadas pela população de Nova Friburgo, a drenagem e pavimentação na Rua Farinha Filho, no Centro, foram concluídas e a via será liberada ao trânsito nesta quarta-feira, 01. A intervenção, realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), faz parte de um pacote de obras de drenagem na região, que abrange cinco ruas, incluindo a Avenida Alberto Braune, e recebeu investimento de R$ 14,3 milhões. As obras vão prevenir que o Centro volte a sofrer com alagamentos e enchentes em períodos de chuva intensa.

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, foi ao município, recentemente, para acompanhar o andamento das obras de drenagem e pavimentação no Centro de Nova Friburgo. Ele ressaltou a importância das intervenções realizadas pelo Governo do Estado para garantir a segurança de moradores e de comerciantes que atuam na região.

Leia mais:



Preocupação com saúde mental materna aumenta no decorrer dos anos

Área de lazer em Neves passa por obras de acessibilidade

"O Governo do Estado assumiu o compromisso de combater as enchentes históricas, com trabalhos de drenagem no Centro da cidade. A SEIOP realiza essas obras desde o ano passado, com o objetivo de minimizar os problemas causados pelas fortes chuvas, com os alagamentos e enchentes", destacou Uruan.

As obras vão prevenir que o Centro volte a sofrer com alagamentos e enchentes em períodos de chuva intensa | Foto: Divulgação

O projeto de drenagem, que recebe recursos do PactoRJ, maior programa de investimentos do Governo do Estado, prevê a captação das águas pluviais desde os bairros mais altos do município, como Braunes e Bairro Suíço, evitando o acúmulo de águas nas principais vias do Centro. As tubulações antigas estão sendo trocadas por galerias, com 1,5 metros de altura e 2,5 metros de largura, num trecho total de 1.286 metros, ampliando a capacidade de escoamento das águas das chuvas na cidade.