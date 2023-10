Lula se reúne com Putin para conversar sobre conflitos internacionais

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu virtualmente, nesta segunda-feira (23), com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para conversar acerca dos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Por telefone, Lula relatou sua preocupação com a situação dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza, e a importância de ser criado um corredor humanitário com o intuito de possibilitar a saída dos estrangeiros do pais.

“Os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na Faixa de Gaza e de imediata libertação dos reféns”, informou a presidência, por meio de nota.

O grupo extremista palestino Hamas lançou misseis contra Israel, no dia 7 de outubro, ocasionando na morte de centenas de civis, dentre eles crianças e idosos. Após sofrer os ataques, Israel bombardeou diversas infraestruturas do grupo palestino, em Gaza, assim, se iniciando uma nova guerra, que parece está longe de seu fim.

O conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião na semana passada, na qual o governo brasileiro apresentou uma proposta que pedia pausas humanitárias aos ataques entre Hamas e Israel, para permitir o acesso de ajuda à Faixa de Gaza. Porém, a proposta foi recusada, devido ao voto contrário dos Estados Unidos.



A votação terminou com 12 votos a favor, duas abstenções, sendo uma da Rússia, e o voto contra, dos EUA. Para que uma moção seja aceita, é necessário que pelo menos nove dos 15 países aprovem, desde que nenhum dos membros permanentes votem contra a resolução.

Os membros permanentes do conselho são: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados unidos. Além desse grupo, também há o conselho rotativo formado por Albânia, Brasil, Equador, Gabão, Gana, Japão, Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes.

Os ataques já ocasionaram na morte de mais de 6 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde do Estado da Palestina, o conflito deixou mais de 4.600 pessoas mortas. Em Israel, são 1,4 mil mortos, sendo a maior parte no primeiro ataque, no dia 07 de outubro.

O presidente da República também conversou com Putin sobre a guerra na Ucrânia. “O presidente Lula reafirmou a disposição do Brasil para ajudar em qualquer mediação quando os lados envolvidos estiverem dispostos a falar de paz”, relatou a presidência.