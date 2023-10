Polícia ouve assessor envolvido em confusão com senadora

A Polícia Legislativa (PL) ouviu o assessor parlamentar, Rodrigo Duarte Bastos, envolvido em uma confusão no senado, nesta quarta-feira (18), após ter sido aprovado o relatório da CPI do 8 de Janeiro. Um telefone celular, que estaria em posse de Rodrigo, teria atingido a senadora Soraya Thronicke durante uma correria no instante em que os políticos estavam andando em direção a Praça dos Três Poderes. Soraya declarou que vai registrar um boletim de ocorrência.

A PL procura as imagens das câmeras do Senado que registraram a situação. Antes de iniciar a confusão, o assessor havia dito que o relatório da senadora Eliziane Gama era uma grande "vergonha". Em uma imagem que circulou nas redes sociais, é possível ver o homem com o celular na mão. Contudo, após levar um tapa, ele deixou o telefone cair na cabeça da senadora.

"Eu levei um celular... como se fosse uma coronhada, vamos supor. Eu senti isso. A Polícia Legislativa tem que atuar. Vou (abrir um boletim de ocorrência). Todo mundo viu essa pessoa. Vou falar exatamente o que ocorreu. É inaceitável", disse Soraya.

O assessor envolvido no caso é integrante do gabinete do deputado Carlos Jordy (PL-RJ). O homem já teria se envolvido em uma confusão anteriormente, durante um comício do presidente Lula, em São Gonçalo, em setembro de 2022.

O deputado Jordy, afirmou que Rodrigo perderá o cargo:

"Não sabemos de fato o que aconteceu. Já solicitei as câmeras para entender o ocorrido. Independentemente disto, é inadmissível a postura de um assessor discutindo com quem quer que seja no Congresso ou agindo como militante. O servidor já está sendo exonerado."