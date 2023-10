Parlamentar de Niterói se torna réu por omissão no caso Emusa

O presidente da Câmara de Vereadores de Niterói, Milton Cal (PP), se tornou réu por omissão no caso Emusa. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), na última quarta-feira (11).

Segundo o MPRJ, Milton teria cometido "ato de improbidade" já que, na “qualidade de presidente da Mesa Diretora e Presidente da Câmara, deixou, dolosamente, de praticar ato de ofício, consistente em dar andamento a requerimentos formulados pelos vereadores de informações sobre a Emusa.”

A Empresa de Moradia, Urbanização e Saneamento de Niterói (Emusa) está sendo investigada por suspeita de nepotismo e contratação de funcionários-fantasmas para realizar interesses eleitorais.

A esposa do parlamentar Milton Cal, Flávia Chagas Marques, estava entre as funcionárias que trabalhou na Emusa, com salário de R$ 9.500. Em abril deste ano, ela foi exonerada do cargo.



Através de sua assessoria, o presidente da Câmara de Niterói defendeu-se das denúncias feitas contra ele ao MP, e informou que os requerimentos já foram analisados pela Câmara e que vai juntar as atas ao processo.