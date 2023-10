Prefeito de Maricá é condecorado com Medalha Tiradentes

O Prefeito de Maricá Fabiano Horta (PT) será condecorado com a Medalha Tiradentes em cerimônia realizada nesta segunda-feira (9), às 10h, no Plenário do Palácio Tiradentes, no Centro do Rio. A honraria é dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A Medalha é destinada a premiar pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado do Rio de Janeiro e do país.

Leia também:

➢ Governo vai exonerar servidores envolvidos em evento de Saúde após dança inapropriada

➢ Royalties do petróleo: STJ nega aumento de repasse para São Gonçalo, Magé e Guapimirim

O deputado estadual Renato Machado (PT) será o responsável por entregar a honraria para Horta.