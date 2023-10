Governo vai exonerar servidores envolvidos em evento de Saúde após dança inapropriada

O governo deve exonerar servidores envolvidos no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, um evento promovido pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira (5). Isso porque, uma das performances causou revolta e foi considerada como 'erótica` e `inapropriada` pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta.

No vídeo, uma pessoa canta e a outra, uma mulher, dança uma versão da música 'Batcu', de Aretuza Lovi, rebolando para a plateia, que aplaude a apresentação realizada em Brasília. Segundo O Globo, a performance causou reação dentro da oposição, houve um embate dentro do governo sobre como o episódio seria tratado.

Assista:





Coreografia foi considerada inapropriada Reprodução

Autor: Reprodução

Leia mais:

➢ Royalties do petróleo: STJ nega aumento de repasse para São Gonçalo, Magé e Guapimirim

➢ Planetários do Rio e de Beijing selam parceria

Uma ala queria minimizar o ocorrido, enquanto o núcleo da gestão petista defende uma resposta para mostrar à população que casos como esse não serão tolerados. O ministro-chefe Paulo Pimenta se manifestou em suas redes sociais na noite da última sexta-feira (6), dizendo que ninguém na gestão Lula defende o episódio, e que “medidas já foram anunciadas”, para que isso não se repita.



“Temos um compromisso com a ética e com a responsabilidade na gestão pública e não seremos coniventes com condutas e atitudes que não estejam absolutamente em sintonia com esses princípios”, escreveu.

O 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil foi realizado pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do ministério, comandada pelo secretário Nésio Fernandes.