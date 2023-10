Governo do Estado do Rio lança cursos de capacitação profissional em petróleo e gás

A perspectiva de crescimento do mercado de óleo e gás, assim como da indústria naval, levou o Governo do Estado do Rio de Janeiro a lançar um projeto-piloto para qualificar profissionais que pretendem atuar no setor e atualizar os que já trabalham no segmento. O primeiro módulo do “Qualifica Já” começou em Campos dos Goytacazes e nesta sexta-feira, (29/09), 120 alunos receberam certificado de conclusão dos cursos de Segurança em Montagem de Andaime e Trabalho em Altura, na cidade.

"O Estado do Rio de Janeiro responde por mais de 80% do petróleo e mais de 70% do gás produzido no país. Além disso, as perspectivas de crescimento do mercado de energias renováveis são enormes. Temos verificado a necessidade de treinamento não só de novos profissionais, mas também a atualização dos que já atuam na área. Por esse motivo, estamos estruturando cursos e estabelecendo convênios com as prefeituras. Queremos preparar os nossos trabalhadores para as oportunidades que estão por vir", afirma o governador Cláudio Castro.

Leia mais:



Universitário paulista desaparece após supostamente desembarcar no Rio

Estado de conservação da passarela do Laranjal, SG, preocupa pedestres

Os primeiros dois cursos oferecidos são Segurança em Montagem de Andaime e Trabalho em Altura, de acordo com a NR 35. A perspectiva é que outros módulos sejam oferecidos, como os de auxiliar de movimentação de área (homem de área), brigadista, soldador e caldeireiro. O trabalho, desenvolvido pelas secretarias de estado de Energia e Economia do Mar e Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, é realizado por meio de parcerias com os municípios.



"Como Estado, temos o papel de verificar os gargalos e atuar em conjunto com as prefeituras e é isso o que estamos fazendo. As oportunidades estão sendo criadas no Rio de Janeiro e os moradores do estado precisam estar capacitados para conquistar essas posições profissionais. O projeto beneficia desde o jovem que busca pelo primeiro emprego ao profissional que precisa atualizar seus certificados para voltar ao mercado de trabalho", afirma o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal.

As únicas exigências para participar dos cursos são ter 18 anos ou mais e o Ensino Fundamental II completo. A carga horária depende do módulo oferecido – para os cursos de Segurança em Montagem de Andaime e Trabalho em Altura são 16 horas de aula.

"Estamos realizando convênios com as prefeituras pelo período de 15 meses, mas que pode ser ampliado de acordo com a necessidade de cada município. A proposta do Governo do Estado é conversar com os gestores municipais para definir as necessidades de capacitação local. Destaco que ter profissionais qualificados é uma vantagem competitiva importante para o nosso estado. Ou seja, é bom para a pessoa que tem a possibilidade de ter uma qualificação melhor e renda maior, e é bom também para a atração de investimentos para o estado", afirma o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.