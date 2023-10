Universitário paulista desaparece após supostamente desembarcar no Rio

Familiares buscam informações sobre o paradeiro de Guilherme Miranda Estuer, de 19 anos, desaparecido desde o dia 20 de setembro. Guilherme saiu de casa durante a parte da manhã, no bairro Jardim Universo, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo.



Sem avisar à família, Guilherme teria embarcado às 18h30, num avião no Aeroporto de Guarulhos com destino ao Rio de Janeiro. Conforme as passagens repassadas à polícia, o estudante de Tecnologia da Informação (TI), deveria desembarcar, às 19h20 no Aeroporto Santos Dumont, na capital carioca.

Contudo, segundo a família, após o suposto desembarque, Guilherme não deu mais retorno. Todas as redes sociais do estudante foram desativadas e o celular desligado. Em seguida, os familiares comunicaram o sumiço à polícia e deram início às buscas. O caso foi registrado na 2ª DP em Mogi das Cruzes, que vai investigar o desaparecimento e as motivações.



Segundo familiares, apenas a namorada do estudante tinha conhecimento da viagem, no entanto, ela contou que pensou se tratar de uma brincadeira e não pensou que Guilherme realmente sairia de Mogi das Cruzes. Durante a conversa com a namorada em um aplicativo de mensagens, Guilherme contou que comprou as passagens e um chip novo para o celular.

Conforme a família, Guilherme não apresentou mudança de comportamento, problemas de saúde, nem havia se envolvido em conflitos na universidade ou na empresa em que atuava como estagiário. Antes de desaparecer, Guilherme mantinha uma rotina de trabalho e não havia dito sobre querer fugir ou ir embora.

“O Guilherme não demonstrava estar com problemas de saúde ou apresentou mudança de comportamento. Ao contrário, parecia tranquilo, havia conseguido um estágio, mantinha a rotina de estudos e trabalho. Não temos a menor ideia do que possa ter ocorrido. Estamos todos angustiados, pois são 11 dias sem informações do meu filho. Contamos com a ajuda de diversas pessoas que nos ligam e compartilham o sumiço nas redes sociais”, contou à mãe em entrevista ao O Dia. Priscila Ayres Estuer, de 39 anos, tem outras duas filhas de 12 e 14 anos.

A polícia analisa circuitos de câmeras da região de Mogi das Cruzes e solicita aos aeroportos as imagens de embarque e desembarque para ajudar encontrar o paradeiro do estudante. Um boletim de ocorrência em nome de Guilherme foi realizado remotamente, em uma delegacia do Estado do Rio e também será investigado pela polícia.

Informações sobre o paradeiro do estudante Guilherme Estuer podem ser reportadas ao Disque-Denúncia (21 2253-1177) ou com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros-DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.