Lula se une a presidente dos EUA para pacto em prol de trabalhadores

Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos irão lançar, nesta quarta-feira (20/09), um comunicado conjunto defendendo os direitos dos trabalhadores. Com encontro marcado para a data, Lula (PT) e Joe Biden devem assinar um documento chamado “Coalizão Global pelo Trabalho”, focado em defender a ação de sindicatos e a regulamentação dos vínculos profissionais de serviços por aplicativos.

Os chefes de Estado irão se encontrar em Nova Iorque, onde estão para a 78ª Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Lula desembarcou nos EUA no último sábado (16/09) junto de uma equipe de ministros e parlamentares.

Para a reunião bilateral entre os dois líderes, o presidente brasileiro deve levar, segundo informações do "G1", suas preocupações sobre o pacote ambiental de subsídios lançado pelo Governo estadunidense. Apesar disso, as questões trabalhistas devem ser o foco do encontro.



No documento, que foi divulgado nesta quarta (20/09), os dois enfatizam a necessidade de proteção de direitos dos trabalhadores de setores variados.

"Os trabalhadores e os seus sindicatos lutaram pela proteção no local de trabalho, pela justiça na economia e pela democracia nas nossas sociedades – eles estão no centro das economias dinâmicas e do mundo saudável e sustentável que procuramos construir para os nossos filhos. Face aos complexos desafios globais, desde as alterações climáticas ao aumento dos níveis de pobreza e à desigualdade econômica, devemos colocar os trabalhadores no centro das nossas soluções políticas", detalha o texto.