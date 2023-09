Comissão vai debater orçamento 2024 sob perspectiva da pauta feminina

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na quarta-feira (20) para debater a elaboração do orçamento geral da União para 2024 sob uma perspectiva da pauta feminina.

O requerimento para a realização da audiência foi apresentado pela deputada Lêda Borges (PSDB-GO). "Após a drástica diminuição nos últimos anos dos recursos voltados para as políticas destinadas às mulheres, com baixa alocação de verbas e também baixa execução destes parcos recursos restantes, faz-se necessário que debatamos as propostas orçamentárias para os anos vindouros, de forma a tentarmos minimizar os efeitos nefastos deste descaso com as mulheres brasileiras que ocorreu nos últimos anos no Brasil", argumentou ela.

A audiência, continua a deputada, tem como objetivo ouvir representantes e especialistas visando a aprovação de um orçamento mais justo e uma melhor aplicação dos recursos públicos voltados para as mulheres.

A audiência está marcada para as 14h no plenário 14.

