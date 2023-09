Lula cria novo ministério focado em micro empreendedores

O presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) criou um novo ministério, o 38° do governo. A pasta se é focada em Micro e Pequenas Empresas e terá Márcio França (PSB), que vinha do ministério de Portos e Aeroportos, no comando, de acordo com medida provisória publicada nesta quarta-feira (13/09) no Diário Oficial da União.

A oficialização do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte acontece após alguns meses de discussões no Governo a respeito da pasta que originalmente atendia as pautas do setor, o Ministério do Desenvolvimento. A nova pasta deve focar na criação de políticas públicas e programas voltados para pequenos empresários, além de ações de "fomento à cultura empreendedora".

A cerimônia de posse aconteceu de maneira privada no Palácio do Planalto, onde também ocorreu a posse dos novos ministros responsáveis pelas pastas de Esportes e dos Portos e Aeroportos. No primeiro, André Fufuca (PP) substituiu a ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Ana Moser, que ainda não foi oficialmente realocada no Governo. Já no Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos) assumiu o comando depois da saída de Márcio França.