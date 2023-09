Brasileiros vão poder viajar sem visto para o Japão

Medida já havia sido anunciada por Lula, após acordo com com governo japonês - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Viajar para o Japão vai ficar mais fácil a partir do mês que vem. Foi publicado no Diário da União nesta segunda (11/09) a medida que oficializa a isenção de visto para brasileiros que forem viajar ao país do continente asiático a partir do próximo dia 30 de setembro.

O decreto prevê que tantos brasileiros que forem ao Japão como japoneses que vierem ao Brasil poderão ficar por até 90 dias nos países sem precisarem emitir os vistos de imigração. A isenção não é válida para quem viajar ao país estrangeiro em busca de oportunidades de emprego e pode ser suspensa subitamente por motivos de segurança pública ou saúde, caso as nações julguem necessário.

O acordo foi fechado depois de um encontro entre o presidente Lula (PT) e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, que aconteceu durante viagem presidencial em maio. Antes disso, o governo planejava retomar a exigência de vistos para o país. Agora, a previsão é de que a isenção continue até setembro de 2026, conforme estabelecido no acordo.



Na última sexta (08/09), o governo já havia revisado a exigência de vistos nas relações de migração com outros países. Os viajantes vindos de Austrália, Canadá e Estados Unidos, por exemplo, terão um prazo maior para visitar o Brasil sem visto; a exigência, que voltaria no dia 1º de outubro, passará a valer até 10 de janeiro do ano que vem.