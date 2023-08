MP investiga denúncia de superfaturamento na Secretaria de Educação de Niterói

Enquanto alunos da rede municipal de Niterói passaram algumas semanas sem almoço e janta, recebendo refeições compostas somente de leite e biscoitos nos cardápios escolares, nas últimas semanas, o prefeito Axel Grael (PDT) autorizou a liberação de mais de R$ 286 mil para pagar um curso de 'coaching' para um grupo de servidores da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Municipal de Educação (FME). A autorização para as despesas foi publicada no Diário Oficial da cidade no último dia 28/06, com a Prefeitura desembolsando R$ 286.200,00 para contratar um 'workshop' intitulado “O Monge e o Executivo”.

Os gastos estão sendo investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), que foi acionado pelo vereador Professor Túlio (PSOL). No site da empresa que oferece o 'workshop', a Academia de Treinamento Fórmula LTDA, o valor cheio do curso por pessoa é de R$ 6,4 mil, o que daria para bancar o treinamento de 45 servidores.

Só que, no Diário Oficial, a Prefeitura não informou quantos funcionários participarão do curso. Enquanto isso, a Prefeitura da cidade de Quissamã, no Norte Fluminense, contratou, em abril do ano passado, o mesmo curso para pelo menos 50 servidores, aproximadamente, por um valor 76% mais baixo, R$68.040,00. Além disso, o fato de a contratação acontecer sem licitação, também chamou a atenção do parlamentar, que pediu ao MP para apurar se houve improbidade administrativa na contratação.



Depois que o vereador anunciou que iria acionar o MP, o perfil do curso na plataforma onde é oferecido, na Hotmart, passou a constar como fora do ar. Um outro site do mesmo curso, no entanto, segue no ar. Segundo o portal, o curso se baseia em um livro homônimo de James C. Hunter, consultor de negócios americano, sobre liderança empresarial. Procurada por O SÃO GONÇALO, a Prefeitura de Niterói não se pronunciou até a publicação da reportagem.