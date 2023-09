Lula prepara viagem à Índia para assumir presidência do G20

Pela primeira vez desde que iniciou sua participação nas reuniões do grupo, o Brasil irá assumir a presidência rotativa do G20. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai viajar, ainda nesta semana, para a capital da Índia, Nova Déli, para participar da reunião oficial dos países integrantes da Cúpula do G20, que acontece entre os dias 9 e 10 deste mês.

Lula deve embarcar na próxima quinta-feira (07/09), logo após o desfile oficial do Dia da Independência em Brasília. Lá, ele deve se pronunciar nos primeiros e no último evento previsto na programação, além de participar da cerimônia simbólica de transferência do título de presidente. Atualmente, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, é quem preside o grupo.

O chefe do Executivo brasileiro ficará à frente do grupo até o final de 2024, quando acontece uma nova cúpula da organização inter-governamental. A reunião do ano que vem está prevista para acontecer no Rio de Janeiro.



Para esta edição, Lula já declarou que pretende focar seus discursos no debate das desigualdades sociais. "Eu vou lá para discutir com eles uma coisa que me incomoda, eu quero discutir a desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade no tratamento da saúde, no salário, a desigualdade de uma pessoa que come 20 vezes por dia e a outra que fica 20 dias sem comer", afirmou o presidente em recente resposta sobre o assunto.

O G20 é o grupo das 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia, que se reúnem em cúpulas para debater pautas consideradas importantes aos países integrantes no atual momento. Esse ano, a programação oficial prevê reuniões sobre diferentes assuntos, com ênfase nas pautas relacionadas à sustentabilidade.