Castro recebe grupo chinês interessado em iniciar estudos da Linha 3 do Metrô

O governador Cláudio Castro recebeu no Palácio Guanabara a comitiva da estatal chinesa CRRC Corporation Limited, nesta quinta-feira (24), que apresentou a manifestação de interesse do grupo em gerir os estudos sobre a Linha 3 do Metrô (São Gonçalo - Praça XV).

Eles serão realizados pelo modelo DLS - que envolve desde o projeto de construção até a operação com suporte de inteligência. Castro iniciou o encontro destacando a retomada do Rio de Janeiro nos setores econômico, fiscal e de infraestrutura.

"Hoje, nós somos a segunda economia do país, além de sermos responsáveis por 20% de toda a arrecadação dos impostos federais. Também somos responsáveis por 85% da produção de petróleo e de 75% do gás natural do Brasil. Não tenho dúvidas que o nosso estado possui grandes expectativas para o futuro. Somos uma grande potência econômica", ressaltou o governador.

Durante o encontro, a empresa, que opera no Brasil desde 2008, mostrou suas principais linhas de negócios, que englobam pesquisa, fabricação, reparo, venda, locação e serviços técnicos de transporte ferroviário urbano. Além disso, o grupo doou livros para a Biblioteca Parque Estadual, que fica localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Também participaram da reunião o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione; o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; o deputado estadual, Rosenverg Reis, entre outros.

"Estamos vivendo um novo momento no Rio de Janeiro e essa parceria com a empresa chinesa CRRC é fundamental. A oportunidade do início do projeto da Linha 3 do Metrô vai mudar a história do nosso Estado, interligando toda a cidade", disse o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.