Jair Renan Bolsonaro é alvo de busca e apreensão no Distrito Federal

Jair Renan, de 25 anos, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o mais novo alvo de investigações da Polícia Civil do Distrito Federal. Na manhã desta quinta-feira (24), 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes, sendo dois deles em endereços ligados a Renan. O objetivo da operação é investigar um grupo suspeito de estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e sonegação fiscal.

De acordo com informações, os endereços ligados a Renan ficam em Brasília, no Distrito Federal, em um bairro nobre no sudoeste da cidade, e em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no apartamento em que ele mora.

Leia mais:

Dois postos são interditados por adulteração nos combustíveis em São Gonçalo e Niterói

Tarifa do pedágio da Ponte Rio-Niterói fica mais cara nesta quinta-feira

Na operação, três homens eram alvos da polícia: Renan, Maciel Carvalho, que é amigo e instrutor de tiro do ‘04’, e Eduardo Alves dos Santos. Maciel Carvalho, de 41 anos, foi preso nesta manhã, apontado como suposto mentor do esquema, e já havia sido alvo da polícia em outras duas operações este ano, a Operação “Succedere” e “Falso Coach”, inclusive, foi preso em janeiro. Eduardo Alves, investigado por ser “testa de ferro” do grupo, está foragido. Já o filho caçula de Bolsonaro teve seu celular apreendido pelos policiais.

Segundo a Polícia Civil, o principal investigado pela operação, Jair Renan, e um de seus cúmplices criaram a identidade falsa Antonio Amancio Alves Mandarrari, para abrir contas bancárias e representar pessoas jurídicas na condição de laranja. Além disso, eles teriam forjado relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando dados de contadores sem o consentimento deles.

Flávio Bolsonaro, irmão de Renan por parte de pai e senador, comentou com estranheza a operação após as notícias, e disse: "É uma pessoa que não tem onde cair morta e está sendo investigada por lavagem de dinheiro. Não faz muito sentido isso. Espero que esse critério seja usado para todos. Alguém, investigadores procurando pelo em ovo mesmo sem ter nada, independente do sobrenome"