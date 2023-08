Tarifa do pedágio da Ponte Rio-Niterói fica mais cara nesta quinta-feira

O reajuste do pedágio da Ponte Rio-Niterói foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça (22) - Foto: Reprodução/Ecoponte

O reajuste do pedágio da Ponte Rio-Niterói foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça (22) - Foto: Reprodução/Ecoponte

O pedágio da Ponte Rio-Niterói terá um reajuste na sua tarifa básica a partir da 0h desta quinta-feira (24). O preço cobrado passará de R$ 6,00 para R$ 6,20 para automóveis e caminhonetes, conforme correção aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A nova tarifa do pedágio tem um aumento de R$ 0,20 e é calculada com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPCA e revisões extraordinárias, segundo previsto no contrato de concessão. O reajuste foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (22).

Confira as novas tarifas para os outros tipos de veículos:

- Motocicletas: R$ 3,10

- Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 9,30

- Caminhão leve, caminhão trator, furgão e ônibus: R$ 12,40

- Caminhão, caminhão-trator e caminhão trator com semirreboque: entre R$ 12,40 e R$ 37,20, a depender do número de eixos

A Ecoponte divulgará o reajuste para os usuários nos painéis de mensagens ao longo da rodovia e no site www.ecoponte.com.br.