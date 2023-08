Rio vai pagar R$ 5 mil por fuzil apreendido pelas polícias

A partir de agora, policiais militares e civis passarão a receber R$ 5 mil por cada fuzil apreendido no Rio de Janeiro. A medida foi publicada em decreto nesta segunda-feira (21). A premiação é garantida para agentes de serviço ou de folga remunerada. Entretanto, policiais que estiverem afastados disciplinarmente do trabalho não serão contemplados.

Segundo escrito no decreto, a premiação será paga aos agentes que, em serviço ou durante a folga remunerada, no Regime Adicional de Serviço (RAS) e Programa de Integração na Segurança (Proeis), seja responsável pela apreensão de arma de fogo do tipo fuzil sem registro ou autorização legal de porte. Isso vale para apreensão com ou sem a prisão em flagrante. Os policias serão remunerados ainda, pela apreensão do adolescente em conflito com a lei que estiver de posse da arma.

"Essa é mais uma ação estratégica para atender o plano de redução da letalidade policial por parte do Estado do Rio de Janeiro. Apenas neste semestre, as forças de segurança alcançaram a incrível marca de 366 fuzis apreendidos. Com essa premiação, pretendemos reduzir ainda mais o poder bélico dos criminosos. Fuzil é arma de guerra, quanto mais tirarmos das mãos dos bandidos, menos será necessário que nossos policiais civis e militares usem", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro.