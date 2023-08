Promotoria de Justiça de Niterói acompanha debate sobre projeto de nova legislação urbanística

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Meio Ambiente de Niterói, seguirá acompanhando, na quarta-feira (16/08), a oficina promovida pelo Poder Executivo de Niterói para debater o projeto de nova legislação urbanística junto à sociedade. A reunião sobre a Região Praias da Baía acontecerá a partir das 8h30min no Clube Central (Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí).

As oficinas são instrumento de participação social e são abertas a quaisquer interessados. Nos termos do acordo judicial celebrado com o Município nos autos da ação civil pública perante a 9ª Vara Cível de Niterói, não se impõem restrições aos participantes e todas as contribuições serão levadas em conta.