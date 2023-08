Comissão de combate à desordem urbana será instalada na Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai instalar a Comissão Especial para Acompanhar as Políticas Públicas de Combate à Desordem Urbana, conforme publicado no Diário Oficial do Legislativo. A reunião está marcada para a próxima terça-feira (15), no Edifício Lúcio Costa, sede do Parlamento Fluminense.

De acordo com o deputado Alan Lopes (PL), que solicitou a criação da comissão, o principal objetivo será fiscalizar os transtornos que o cidadão fluminense enfrenta em seu dia a dia. Segundo ele, são problemas decorrentes da desordem urbana.

“A cidade do Rio está caótica, há um descontrole total nas políticas públicas de fiscalização e controle. O cidadão clama pelo básico que a cidade deveria ser capaz de oferecer e nem isso tem sido possível. A instalação dessa comissão será apontar os responsáveis por este cenário de abandono e indicar medidas eficazes para solucionar a questão”, explicou Lopes.

A comissão terá como integrantes efetivos os deputados India Armelau (PL), Fillipe Poubel (PL), Rodrigo Amorim (PTB), Guilherme Delaroli (PL), Júlio Rocha (Agir) e Dionísio Lins (PP), além dos parlamentares suplentes Otoni de Paula Pai (MDB) e Rafael Nobre (União).