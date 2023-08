Estado do Rio terá Dia da Mulher Roqueira em homenagem à Rita Lee

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quarta-feira (09/08), o Projeto de Lei 959/23, de autoria da deputada Verônica Lima (PT), que institui no Calendário Oficial do Estado do Rio o Dia Estadual da Mulher Roqueira - Rita Lee.

A data deve ser comemorada todo dia 31 de dezembro, dia do nascimento da cantora. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Rita Lee Jones de Carvalho nasceu em 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Ao longo da sua carreira, recebeu o apelido de “Rainha do Rock brasileiro”, devido à sua atuação destacada como cantora e compositora, tanto na banda “Os Mutantes”, quanto no grupo “Tutti Frutti”, e depois em carreira solo. A cantora faleceu em maio deste ano em decorrência de complicações de um câncer.

“Suas músicas, principalmente em parceria com seu marido Roberto de Carvalho, que embalaram diversas gerações. Tornou-se um símbolo de irreverência com músicas como ‘Ovelha Negra’ e ‘Agora Só Falta Você’, que inspiraram milhões de brasileiros e brasileiras”, declarou Verônica Lima.