Governo assina portaria que garante a migração de voos do Santos Dumont para o Galeão

A retomada do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, vem sendo debatida entre os governos federal e estadual e a Prefeitura do Rio - Foto: Reprodução/Globo News

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, assinou nesta quinta-feira (10) a portaria que garante a migração dos voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão a partir de janeiro de 2024.

O documento foi assinado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às obras do novo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa Tech) no Porto Maravilha, no Rio.

- voos de e para o Santos Dumont ficam restritos a perímetro de 400 quilômetros, exceto aeroportos internacionais. Ou seja, Guarulhos (SP) e Confins (MG) não terão ligação direta com o Santos Dumont;

- determinação vale a partir de 2 de janeiro de 2024;

- serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara, em obra que faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

"Muito feliz de assinar esse acordo, que vai possibilitar novos voos para o Rio de Janeiro, juntamente com o lançamento no Porto Maravilha [Impa]. E que daqui a pouco, quando chegar o encontro do G20 [em novembro de 2024], que o presidente Lula possa receber os líderes aqui nessa beleza de lugar", acrescentou o ministro.

Pela manhã, o prefeito Eduardo Paes já tinha afirmado à TV Globo que a definição sobre a migração de voos entre os aeroportos sairia ainda nesta quarta-feira. As autoridades do Rio defendiam a restrição nos voos do Santos Dumont para reativar a capacidade do Galeão, que está ociosa.

A retomada do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, vem sendo debatida entre os governos federal e estadual e a Prefeitura do Rio. O terminal vem funcionando com 20% da capacidade.

O Galeão tem a maior pista comercial do país e capacidade para 37 milhões de passageiros por ano. Em 2022, recebeu menos de 6 milhões.

Já o Santos Dumont teve mais de 10 milhões de passageiros no ano passado, no limite da operação.

Em abril, Márcio França prometeu limitar a 10 milhões já a partir do segundo semestre deste ano. Sem a redução, o terminal poderia fechar 2023 com cerca de 12 milhões de passageiros.

As companhias aéreas já anunciaram um pequeno aumento de voos ofertados no Galeão a partir de outubro, e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu antecipar a redução dos voos no Santos Dumont para o início de outubro, e não mais para o fim do mês. A decisão atendeu a um pedido feito pela secretária de Aviação Civil.