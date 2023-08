Bolsonaro afirma ter gasto mais de 14 mil com apostas na Mega Sena

Depois de receber quase um milhão de doações de apoiadores via Pix, no final de junho, o ex-presidente Jair Bolsonaro fechou o primeiro semestre de 2022 com 17,2 milhões de reais recebidos por Pix na conta, segundo informação confirmada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Agora, o político tenta explicar as transações feitas com o dinheiro.

Em publicação feita no seu perfil do Twitter, o ex-presidente resolveu comentar a repercussão dos dados, divulgados em reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo". De acordo com o veículo, além dos 17 milhões recebidos entre 1º de janeiro e 4 de julho, Bolsonaro também teria distribuído 148,3 mil reais através de Pix entre familiares.

Na postagem, o ex-chefe do executivo afirma que a"campanha espontânea" da vaquinha por Pix de apoiadores começou no dia 23 de junho, portanto, o montante geral arrecadado ao longo dos primeiros meses do ano não teria a ver com as arrecadações dos seguidores.

Em seguida, Bolsonaro comenta as transações feitas no período. Segundo ele, mais de 14,2 mil reais dos valores foram destinados a um de seus sobrinhos para que ele apostasse na Mega-Sena por ele. "R$ 14.268,04 ... 17 PIX para meu sobrinho que trabalha em lotérica em Eldorado/SP. A maioria dos depósitos são múltiplos do valor da aposta de 7 números da Mega-Sena. Por duas vezes fiz a quadra nos últimos meses, daí, na contabilidade, os valores não múltiplos", escreveu.

O restante do valor teria sido destinado ao assessor Osmar Crivelatti, destinatário de mais 11,5 mil reais, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que recebeu R$ 56.073,10 para despesas pessoais de si e das duas filhas, segundo Bolsonaro. Ele não negou os 17,2 milhões recebidos.

A campanha de arrecadação por Pix para o ex-presidente começou em junho, depois que aliados compartilharam a chave de transferências de Bolsonaro para pedir que apoiadores doassem valores que o ajudassem a quitar suas dívidas na Justiça. Ele é alvo de diversas multas no Governo de São Paulo, que totalizam R$ 936.839,70.

Boa parte das multas são por não usar máscaras de proteção durante atos públicos na época em que o uso do aparato era obrigatório no estado. O rendimento mensal de Bolsonaro, somando aposentadoria e salário recebido no PL, é estimado em cerca de R$ 86,5 mil.