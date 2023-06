Pix para Bolsonaro? Entenda ‘vaquinha’ para o ex-presidente

Aliados de Jair Bolsonaro iniciaram, na última sexta-feira (23), uma “vaquinha” para arrecadar dinheiro para o pagamento das multas judiciais do ex-presidente. A campanha surgiu como uma resposta ao início do julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última quinta-feira (22).

O julgamento irá determinar se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso inapropriado dos meios de comunicação durante as últimas eleições, em 2022. Caso seja comprovado, o ex-presidente pode se tornar inelegível até 2030.

Desde a notícia, aliados e apoiadores têm se mobilizado para enviar quantias de dinheiro via Pix para o ex-presidente, como uma forma de provar sua “lealdade” a Bolsonaro. Assim, políticos e eleitores iniciaram a campanha para quitar as dívidas do investigado. Deputados, prefeito e vereadores têm compartilhado comprovantes de suas doações feitas diretamente para a conta de Bolsonaro, como prova de apoio e incentivo à outros.

Leia também:



➢ Diogo Nogueira critica Bolsonaro em festa de São João

➢ Lei Paulo Gustavo: Como os fazedores de cultura avaliam o incentivo

Dentre os políticos estão: João Rodrigues, prefeito de Chapecó (SC); João Henrique Catan, deputado estadual do Mato Grosso do Sul; Leonardo Dias, vereador de Maceió (AL); Fernando Holiday, vereador de São Paulo; entre outros. Nessa corrente, as doações têm chegado a R$1 mil, todas com o intuito de colaborar com o ex-presidente investigado.

Além de políticos, eleitores de Bolsonaro também estão na campanha. Em um vídeo que viralizou no TikTok, um homem, que se caracteriza como o “seu próximo deputado federal”, diz ter doado R$1 milhão ao ex-presidente, e incentiva outras pessoas a doarem também. Esse é apenas um, dos diversos vídeos compartilhando doações e incentivando outros a fazerem o mesmo. É possível ver também nos comentários das publicações, pessoas dizendo que doaram “o que podiam”, para provar sua lealdade ao “mito”.

Apesar da família do ex-presidente não ter se pronunciado ainda e o assessor do mesmo, Fernando Wajngarten, ter dito que a campanha não partiu de nenhum membro da equipe de Jair Bolsonaro, ele mesmo publicou no Twitter a chave Pix de Bolsonaro. Junto da chave, ele disse que as pessoas deveriam conferir antes de transferir, colaborando com o prosseguimento da “vaquinha”.