Iniciativa do deputado Douglas Ruas atende centenas de pessoas em São Gonçalo

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) realizou uma ação em seu mandato chamada 'Gabinete na Rua', no bairro Alcântara, nessa segunda-feira (7). A iniciativa tem como propósito ouvir as demandas da população e encaminhá-las aos órgãos competentes.

População esteve em peso na ação | Foto: Divulgação

O atendimento ocorreu das 9h às 17h, e a equipe do parlamentar recebeu a visita de cerca de 300 pessoas. O próprio deputado esteve presente, atendendo aos cidadãos.

"Agradeço a todas as pessoas que compareceram à primeira edição do Gabinete na Rua. Temos a convicção de que a melhor maneira de elaborar políticas públicas é ouvir a população, compreendendo suas demandas, para que possamos buscar soluções eficazes", afirmou o deputado estadual, que é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, também presente no evento.

O próprio deputado atendeu cidadãos gonçalenses | Foto: Divulgação

O parlamentar também frisou que a ação será constante e contemplará outros bairros do município, sua cidade natal, além de outras regiões do estado do Rio.