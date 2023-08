Prefeitura retoma projeto de armar Guarda Municipal de São Gonçalo

Enquanto celebra seus 85 anos de criação, a Guarda Municipal de São Gonçalo se prepara para passar por uma mudança prometida há algum tempo. Em cerimônia de comemoração ao aniversário, na manhã da última quinta-feira (03/08), o prefeito Capitão Nelson (PL) confirmou que irá retomar o projeto de armar os oficiais da GM.

A ideia não é novidade; o plano foi aprovado no final de 2018, quando o Executivo ainda estava sob o comando de José Luiz Nanci. Porém, mesmo aprovada e avalizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a proposta nunca chegou a sair do papel. Apesar da confirmação do prefeito, ainda não há uma data prevista para o início da execução do projeto.

“O armamento da Guarda é uma das metas previstas no Plano Estratégico Novos Rumos e estamos trabalhando para a aquisição das armas. Antes, os agentes farão um curso preparatório. Além disso, teremos mais 40 agentes nas ruas, em breve”, afirmou o Prefeito, em discurso durante a comemoração, que aconteceu no Teatro Municipal da cidade.

Os novos agentes citados por Nelson são aprovados no último concurso da Guarda que ainda aguardavam convocação, desde o ano passado. Segundo informações da Prefeitura, eles devem iniciar o curso de formação a partir do dia 4 de setembro. O período de aulas teóricas, práticas e de estágio devem durar três meses.

Além dos anúncios, a cerimônia da última quinta (03/08) contou, ainda, com homenagens a integrantes da Guarda. Além do prefeito e de representantes do efetivo municipal, estiveram na ocasião o comandante da Guarda, Ewerton Mendes, o vice-prefeito Sérgio Gevú (PL), o presidente da Câmara de Vereadores, Lecinho Breda (MDB), entre outras figuras políticas da cidade.