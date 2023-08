Centrão pede que Ministério do Esporte regulamente apostas esportivas e jogos eletrônicos

Para tornar mais ‘atraente’ o Ministério do Esporte, parlamentares querem criar no órgão a atribuição de organizar e regulamentar apostas esportivas e jogos eletrônicos. O governo Lula editou uma Medida Provisória prevendo a taxação de sites de apostas, no entanto, o Congresso ainda não transformou em lei. Já o Marco Legal dos Games, sobre jogos eletrônicos, tramita no Senado.

Leia também:

➣ Governo publica medida para taxar apostas esportivas

➣ STF volta a adiar o julgamento sobre porte de maconha

Caso o ministério vá para as mãos do PP ou do Republicanos, desejo do Centrão , a ideia é que ele cuide dessas atribuições.

No ano passado, o presidente da casa, Arthur Lira aprovou na Câmara um projeto que legalizava os jogos de azar no Brasil, como bingos, cassinos, jogo do bicho e jogos online. O texto previa que 10% da arrecadação financiaria programas e ações na área do esporte. A proposta ainda não começou a tramitar no Senado.

Caso a ideia for adiante, a arrecadação dos jogos deve ajudar a financiar um orçamento mais robusto para o Ministério dos Esportes.