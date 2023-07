Governo publica medida para taxar apostas esportivas

O Governo Federal publicou, nesta terça-feira (25/07), uma medida provisória (MP) para regulamentar os serviços de apostas esportivas. De acordo com a determinação, as "bets", como ficaram conhecidas, passarão a ser taxadas em 18% sob o valor do GGR (gross gaming revenue), que corresponde a receita obtida com jogos após o pagamento dos prêmios e do imposto de renda sobre eles.

A nova regra foi publicada pelo Diário Oficial da União e já está em vigor. Apesar disso, a MP deve passar por análise do Congresso Nacional dentro dos próximos quatro meses. Na atual configuração, a medida divide o valor arrecadado em cinco "partes": 10% vão para a seguridade social, 3% para o ministério do Esporte, 1,63% para clubes e atletas que tiverem seus nomes e símbolos ligados às apostas, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública e 0,82% para educação básica.

Uma das novidades no funcionamento dos serviços que a MP traz é a proibição de que empresas do setor possam adquirir, licenciar ou financiar os direitos de transmissão, distribuição e exibição de eventos realizados no país. Sócios e acionistas de empresas que administram as bets também ficarão proibidos de terem participação em organizações esportivas.



Quanto as obrigações, as empresas deverão reportar suspeitas de manipulação de resultados à Fazenda e promover ações de conscientização sobre vício em jogos. Serão proibidos de jogar os menores de idade, inscritos em cadastros de proteção ao crédito, agentes federais de fiscalização do setor e pessoas com acesso aos sistemas de loteria de apostas de quota fixa ou treinadores, árbitros e atletas que podem influenciar os resultados de partidas.

A estimativa é de que, com a medida, o Governo arrecade, já em 2024, até 2 bilhões de reais com os jogos de apostas, com previsão de aumento para de 6 a 12 bilhões nos anos posteriores.