Professores descontados na greve terão restituição de valores em agosto

O governo do estado, através da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, informou em nota nesta quinta-feira (27) que o pagamento da restituição dos valores descontados de parte dos professores da rede, em decorrência das quatro paralisações temporárias (22. 03. 23; 18.04.23; 26.04.23 e 11.05.23) e da greve, ocorrida no período de 17.05.23 a 29.06.23, será feito, através de folha suplementar, na primeira quinzena de agosto.

Segue a nota na íntegra:

"Em uma decisão inédita, os profissionais receberão a restituição de todos os valores descontados antes mesmo da conclusão da reposição de todas as aulas perdidas durante a paralisação. Importante esclarecer que o pagamento dos salários de todos os professores que tiveram participação inferior a 30 dias na greve será feito normalmente no 5º dia útil de agosto.

Como dito acima, o valor descontado em decorrência da greve, independentemente da fração de desconto, será restituído na folha suplementar, dentro da primeira quinzena de agosto. Os profissionais que tiveram uma participação superior a 30 dias na greve receberão seus salários e todos os descontos na folha suplementar de agosto.

A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro reafirma seu compromisso com a valorização, o respeito e o diálogo com seus profissionais e seus alunos".

Negociação continua

Os professores da rede estadual do Rio de Janeiro decidiram, no dia 29 de junho, suspender a greve da categoria, que já durava 44 dias. A decisão foi tomada em assembleia na quadra da Escola de Samba São Clemente, que fica na região central da cidade.

Os professores voltaram ao trabalho no dia 30 de junho, mas permaneceram em estado de mobilização. Em reunião no último dia 25 de julho, foram discutidas diversas questões, entre elas a reposição das aulas perdidas durante o período de greve. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o Sepe cobrou que o planejamento da reposição respeite a autonomia pedagógica das escolas e reivindicou que a Secretaria considere as possibilidades de reposição em tempos vagos e contraturnos, de acordo com a realidade de cada unidade, visando atender sobretudo as demandas dos alunos.

"Cobramos que saia uma nova Correspondência Interna (CI) com essa orientação e que o plano de reposição não seja restrito aos “dias” e sim aos “tempos de aula”", destacou.

A próxima assembleia está prevista para o sábado, 29 de julho, às 10h, na Associação Brasileira de Imprensa (ABI), na Rua Araújo Porto Alegre, nº 71/9º andar.