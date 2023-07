Dia do Motociclista é celebrado com ação na BR-101

O Dia do Motociclista será celebrado com uma ação especial na BR-101/RJ. Nesta quinta-feira (27), os motociclistas que trafegarem pela região de São Gonçalo terão à disposição serviços gratuitos com foco em saúde, segurança e bem-estar. A ação Viva Motociclista Arteris é um esforço mútuo entre a Arteris Fluminense, Polícia Rodoviária Federal, Secretarias de Transportes e Saúde de São Gonçalo, Sest Senat e Amoto – Concessionária Yamaha, para reforçar a importância do uso de equipamentos de segurança, manutenção preventiva e direção cautelosa, para evitar acidentes.

O evento acontece a partir das 9h, na Base Operacional do km 318 norte, próximo ao acesso para a Avenida Paiva, em Neves. Os motociclistas contarão serviços gratuitos como check-up de saúde, higienização de capacete, instalação de antenas anticerol e brindes. Também participarão de palestras e dicas de segurança viária com a PRF.

“Acreditamos que os acidentes podem ser evitados por meio da conscientização e do comportamento seguro. Nas ações Viva Motociclista buscamos orientar os motociclistas sobre o respeito às regras de trânsito, utilização de equipamentos de segurança, o excesso de velocidade e a distância segura entre os veículos”, explica Munique Quadros, analista de Responsabilidade Social da Arteris Fluminense

Atenção ao uso do capacete

Entre os assuntos abordados está o uso obrigatório do capacete, previsto no Código de Trânsito Brasileiro, tema que tem chamado a atenção da Arteris nos últimos meses. Um levantamento feito pela concessionária identificou que, no primeiro semestre de 2023, em 33% dos acidentes envolvendo motos com vítimas fatais os motociclistas não utilizavam o capacete no trecho da rodovia sob sua administração. Ao todo foram seis fatalidades neste período, três delas no trecho urbano de Campos dos Goytacazes - onde em duas os motociclistas não usavam capacetes –, duas nas regiões entre Niterói e Itaboraí, além de outra em Silva Jardim.

Serviço

Ação: Viva Motociclista

Dia: 27 de julho de 2023

Horário: 9h às 12h

Local: Base Operacional do km 318 norte da BR-101 – Próximo do acesso para Av. Paiva, em Neves, São Gonçalo.