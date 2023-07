Governo do Estado investe em infraestrutura em Cardoso Moreira

Uma pérola do Norte Fluminense, a cidade de Cardoso Moreira é mais uma onde o Governo do Estado tem investido na melhoria da qualidade de vida da população. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC) estão sendo investidos mais de R$ 8 milhões em projetos de mobilidade, pavimentação e urbanização, com foco na garantia da acessibilidade em épocas de fortes chuvas, assim como na pavimentação de ruas.

A grande estrela dentre as obras é a requalificação da antiga ponte ferroviária | Foto: Divulgação

A grande estrela dentre as obras é a requalificação da antiga ponte ferroviária, a Ponte de Ferro, que, com investimento de R$ 4,6 milhões, está se transformando em uma ponte rodoviária, com ciclovia e calçada para os pedestres. As obras são primordiais para o desenvolvimento do município, proporcionando uma nova entrada e saída para a cidade, além de aliviar o fluxo de veículos no centro de Cardoso Moreira. Além disso, a nova estrutura será essencial em períodos de cheias do Rio Muriaé, tornando-se o principal acesso para a BR-356, visto que os acessos para a Ponte Dr. Salo Brand (atualmente a principal ponte do município) ficarem intransitáveis durante as enchentes.

Leia também:

Programa Supera RJ é prorrogado

É festa! Baile Charme anima sexta-feira do Alcântara



"Essas são obras que certamente vão melhorar a qualidade de vida da população local. O governador Cláudio Castro sabe da importância de se investir no interior, para que haja um desenvolvimento social e econômico em todas as regiões. Nosso compromisso é trabalhar sempre, em parceria com os municípios, para transformar nosso estado", ressaltou o secretário de Infraestrutura e Cidades, Uruan Andrade, ao receber o título de cidadão cardosense.

As obras são primordiais para o desenvolvimento do município, proporcionando uma nova entrada e saída para a cidade | Foto: Divulgação

Outra obra importante para a cidade é o novo terminal rodoviário, cuja retomada das obras deve acontecer ainda esse mês. Com investimento de R$ 690 mil, dentro do Programa Somando Forças, será um novo cartão postal para os moradores e visitantes do município, com a qualidade que a cidade merece. No Somando Forças, o Governo do Estado entra com 95% dos recursos, enquanto a prefeitura local complementa o valor, faz a licitação e fiscaliza a obra.

O secretário lembrou ainda dos cerca de 24 km de pavimentação de ruas, executados por meio do convênio do Asfalto Presente, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ). Foram mais de 1.300 toneladas de asfalto enviados ao município, num investimento de R$ 655 mil.

O motorista de ônibus Márcio Nunes, de 47 anos, morador do bairro Praça Tiradentes há 35 anos, disse que as obras de pavimentação do bairro Praça Tiradentes, executadas pelo Programa Asfalto Presente, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), eram esperadas há mais de 20 anos.Para ele, as obras atendem a um anseio das mais de 50 famílias que vivem no local.

"Minha irmã tem um filho que precisa de cadeira de rodas e sempre foi uma dificuldade para levá-lo ao atendimento médico, ou mesmo para o lazer. A partir do asfaltamento tudo ficou muito mais fácil para ela", disse Nunes.

COMPLEXO URBANÍSTICO

As obras do novo complexo urbanístico, junto ao Parque de Exposições 31 de Julho, devem ser relicitadas em breve. Com investimento de R$ 2,3 milhões, o projeto inclui academia ao ar livre, playground, quadra de vôlei de praia, pista de atletismo e caminhadas e quiosques. Serão construídos também um prédio administrativo e uma central de monitoramento 24H, além de uma área verde com mais de 5 mil metros quadrados.