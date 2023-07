Justiça nega recurso de Lecinho contra cassação

A Justiça Eleitoral negou o primeiro pedido de recurso apresentado pela defesa de Lecinho, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, contra a cassação de seu mandato. A decisão do juiz Antonio Marreiros da Silva Melo Neto, da 135ª Zona Eleitoral de São Gonçalo, foi publicada nesta segunda-feira (10).

Alécio Breda Dias (MBD), o Lecinho, e todos os outros 41 candidatos do MDB que concorreram à Câmara de Vereadores de São Gonçalo nas últimas eleições municipais, em 2020, tiveram seus registros cassados. Com isso, o presidente da Câmara teve sua eleição impugnada e foi considerado inelegível pelos próximos oito anos.

De acordo com a sentença do magistrado, publicada no dia 27 do mês passado, ficou comprovado que Lecinho, seus suplentes e demais candidatos do MDB participaram de um esquema de fraude eleitoral, através do uso de mulheres inscritas na chapa como candidaturas "laranjas" para cumprir a cota de gênero durante as eleições municipais de 2020.