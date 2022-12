Lecinho é reeleito presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB) foi reeleito lado da Mesa Diretora para o biênio2023-2024, durante a sessão plenária, nesta quarta-feira (14/12), no Palácio 22 de Setembro. A eleição para a formação da Mesa Diretora teve chapa única sendo reeleita por 25 votos favoráveis e somente uma abstenção dos 26 vereadores presentes. A solenidade foi toda transmitida através das redes sociais da Casa de Leis e contou com tradução em libras.

Com a votação, a Mesa Diretora será composta, além do presidente Lecinho; primeiro vice-presidente, Vinicius (Solidariedade);segundo vice-presidente, Magú dos Brinquedos (Avante); terceiro vice-presidente, Claudionei Siqueira (PRB); primeiro secretário, Cici Maldonado (PL); segundo secretário, Bruno Porto (Cidadania); e terceiro secretário, PieroCabral (PMB).

Logo após a votação da Mesa Diretora, os vereadores aprovaram formação das comissões permanentes da Casa Legislativa. O reeleito presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, o vereador Lecinho (MDB), agradeceu aos colegas de parlamentar pela confiança e afirmou que não é fácil estar chefe do Poder Legislativo gonçalense.

"Temos o orçamento pequeno. Outros presidentes passaram e sentiram a mesa dificuldade. Mesmo com toda a dificuldade, eu consegui cumprir todos os compromissos nos dois primeiros anos do nosso mandato e da Mesa Diretora. Conseguimos manter os salários em dia, conseguimos pagar férias e todos os funcionários. Seja ele, concursados, comissionados, funcionários da mesa e sem exceção. O ano passado, pagamos férias de todos os funcionários e esse ano também. A gente buscou fazer uma gestão de melhor maneira possível. Agradecer a todos os que participaram na primeira gestão 2021-2022. Eu tenho certeza que 2023 e 2024, não será diferente. Eu quando assumi essa Casa, eu assumi um compromisso com os vereadores, com a sociedade gonçalense de encerrar o mandato de oito anos e doze anos. Acho que não é salutar para a Democracia. Estarei aqui, somente neste período de quatro anos e vou terminar esses quatro anos. Para dar oportunidade a todos de ser presidente dessa Casa Legislativa. Eu acho que isso é muito salutar. A troca e a mudança de poder. Eu vou sair daqui com a certeza da minha obrigação cumprida. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, agradeço a todos os vereadores e é isso. Vou continuar fazendo o meu trabalho. Todos são importantes dessa Casa. A gente precisa de todos. Muito obrigado a vocês vereadores”, comentou emocionado o reeleito chefe do Poder Legislativo, Lecinho.

A Casa Legislativa é formada pelos vereadores: Lecinho (MDB), Diney Marins (Cidadania), Bruno Porto (Cidadania), Cacau (Cidadania), Alexandre Gomes (PV), Jalmir Junior (PRTB), Dr. Armando Marins (PSC), Vinicius (Solidariedade), Natan (Republicanos), Jorge Mariola (Podemos) e Lucas Muniz (Suplente Evangelista Ubirajara – ambos do PP). Além do Claudinei Siqueira (Republicanos), Cici Maldonado (PL), Glauber Poubel (PROS), Prof. Josemar (PSOL), Romário Regis (PDT), Nelsinho (Avante), Priscila Canedo (PT),Tião (PV), Pedro Pericar (Suplente Mariangela Valviesse - ambos do PSL), Magú dos Brinquedos(Avante), Prof. Felipe Guarany (PRTB), Beto da Serraria (Avante), Juan Oliveira(PL), Pieiro Cabral (PMB), Nem da Pank Motos (PSL) e Pablo da Água (Sem partido).