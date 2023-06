Delegado Marcus Amim assume presidência do Detran RJ

O novo presidente do Detran RJ, Marcus Vinícius Amim Fernandes, tomou posse, nesta terça-feira (27/06), em substituição ao advogado Adolfo Konder. Amim é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e exercia, até agora, o cargo de titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), onde estava há dois anos e quatro meses.

Amim agradeceu ao governador Cláudio Castro pelo convite e prometeu dar o seu melhor para que a população do Estado do Rio tenha um “serviço de excelência”.

A meta é desenvolver um trabalho seguro e eficiente para a população e, para isso, vamos investir ainda mais na modernização dos processos. Nosso foco é entregar um serviço mais ágil para o usuário.'' disse Amim. Natural de Niterói, Marcus Amim é formado em Direito, em 2003, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Está há mais de 20 anos na Polícia Civil, tendo exercido também, entre outras funções, o cargo de delegado titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Foi também delegado titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por seu trabalho na polícia, o novo presidente do Detran RJ recebeu, em 2018, a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2021, ganhou a Medalha José Clemente Pereira, da Câmara dos Vereadores de Niterói.

Na Polícia Civil, Amim também ganhou, como reconhecimento pelos bons serviços prestados, a Medalha de Fidelidade, em 2020, a Medalha de Honra, em 2019, e a Medalha de Devotamento, em 2018.