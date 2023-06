Diogo Nogueira critica Bolsonaro em festa de São João

O cantor Diogo Nogueira foi uma das atrações da festa de São João, em Caruaru, Pernambuco, neste fim de semana, e aproveitou a ocasião para fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O artista agradeceu ao Nordeste por ter colaborado pela derrota do político nas últimas eleições.

"Eu tô aqui para agradecer o povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder", disse o cantor.

O vídeo foi registrado por pessoas presentes na festa e viralizou nas redes sociais.

Leia Mais



➣ Donos procuram por cadela desaparecida no Amendoeira, SG

➣ Tartarugas são devolvidas ao mar após reabilitação; vídeo

O desabafo ocorreu logo após Diogo cantar a música "Tá escrito", do Grupo Revelação. No ano passado, a canção acabou virando uma espécie de hino contra Bolsonaro em rodas de samba pelo país. As pessoas inseriam o nome do ex-presidente no verso "manda essa tristeza embora".