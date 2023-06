Senado aprova Cristiano Zanin como ministro do STF

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (21) o advogado Cristiano Zanin para a vaga de ministro deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação foi aprovada por 58 votos a 18, sem abstenções.Aos 47 anos, considerando as atuais regras para aposentadoria no Supremo, Zanin poderá atuar por 28 anos no STF — até atingir 75 anos.

Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato e na campanha ao Planalto em 2022.

Nas indicações de ministros ao STF, cabe somente ao Senado analisar a escolha. A votação é secreta e sem votação na Câmara dos Deputados.

A sabatina do advogado na CCJ durou cerca de 8 horas. A etapa é obrigatória para que ele assuma a vaga aberta no STF com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Aos parlamentares, Zanin afirmou que não irá se comportar como um "subordinado" de Lula na Corte.

Quem é Cristiano Zanin

Advogado e professor, Cristiano Zanin, filho de Maria Roseli e Nelson Martins, nasceu em Piracicaba, em uma família de classe média, e se mudou a São Paulo em 1994 para cursar direito na PUC-SP.

Lecionou direito civil e direito processual na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), em São Paulo.

É um dos autores do livro Lawfare: uma introdução (2019), que trata sobre "o uso estratégico do Direito para fins políticos, geopolíticos, militares e comerciais", e fundou em 2018 o Instituto Lawfare, para produção de conteúdo sobre o tema e análises de casos concretos.