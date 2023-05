Maricá é “presenteada” com ampliação da capacidade de tratamento de água

No dia do seu aniversário de 209 anos, o município de Maricá recebeu um “presente” muito esperado por quem passava sufoco com o abastecimento de água na cidade. Foram entregues oficialmente, nesta sexta-feira (26/05), as obras de expansão na capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta Negra, conhecida como Estação do Bananal.

A unidade, que fica no bairro de Jaconé, é uma das principais fontes de abastecimento da cidade e, a partir de agora, atende também moradores da região central do município. As obras foram realizadas em parceria entre a Prefeitura, a concessionária de abastecimento Águas do Rio e a Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar).

Estima-se que a capacidade de produção tenha aumentado, com as obras, em cerca de três vezes, o que não apenas ajuda a corresponder ao ritmo de desenvolvimento econômico da cidade como também lida com uma das problemáticas mais recorrentes na história do território: a dificuldade de acesso à água.

1/8 | Foto: Layla Mussi

2/8 | Foto: Layla Mussi

3/8 | Foto: Layla Mussi

4/8 | Foto: Layla Mussi

5/8 | Foto: Layla Mussi

6/8 | Foto: Layla Mussi

7/8 | Foto: Layla Mussi

8/8 | Foto: Layla Mussi

















“A cidade tem um problema crônico de água. Maricá está crescendo em uma velocidade vertiginosa; o desenvolvimento de Maricá é uma coisa até difícil de compreender pela velocidade. E a gente sabe que água é essencial para o crescimento de uma cidade. Se a gente conseguir colocar água na casa de todo mundo, essa cidade não vai ter limite para crescer mais”, enfatizou o diretor e superintendente da Águas do Rio na região, Pedro Freitas.

Para resolver o problema, que o prefeito Fabiano Horta (PT) define como um “flagelo desafiador” para o município, as obras criaram uma elevatória de água tratada e instalaram um novo módulo de tratamento; além, claro, do investimento em 11 km de tubulação conectando Ponta Negra à região do Flamengo.

“Fiz questão de que essa inauguração, sem dúvida nenhuma, fosse o epicentro da nossa alegria festiva. Porque, de fato, o nosso desafio como cidade está completamente vinculado ao desenvolvimento que a água vai trazer para Maricá. O passo está dado, um passo importante”, destacou Fabiano.

Parceria com a Cia. de saneamento

Aliado ao trabalho com a tubulação, as obras incluíram projetos de ampliação no acesso ao saneamento. Para isso, a participação da empresa mista Sanemar foi necessária desde o começo, como comentou a presidente da Companhia, Rita Rocha. Na visão dela, o bom resultado se deu por conta da conexão entre a técnica científica da engenharia, a capacidade governativa e o entusiasmo político.

Evento aconteceu na sede da Estação de Tratamento, em Jaconé | Foto: Layla Mussi

“Hoje, a gente está realizando um sonho que muita gente achava que não era possível. Encontramos muitas pessoas pelo caminho que não acreditavam que era uma possibilidade tão próxima. Queria reafirmar que até o final do mandato do prefeito vamos ter muitas conquistas no saneamento”, previu Rita.

Ainda de acordo com informações das autoridades, o alcance do tratamento de esgoto na cidade cresceu de 8% para 40% no período desde que a Sanemar começou a funcionar no município, em 2019. Com a conclusão das obras da estação, a tendência é que esse alcance possa ser ampliado.

Próximo passo: dessalinização

Apesar do clima de conclusão no evento, a solenidade marca o início de um novo projeto no cenário do abastecimento de água na cidade. Foi assinado pelos representantes da Águas do Rio um protocolo de intenções para estudar uma parceria público-privada com a Prefeitura e a Sanemar para implantação de um sistema de dessalinização em Maricá.

O projeto será estudado pelos próximos seis meses. “Se não tem água doce, a gente pega do mar e transforma em doce para abastecer a população. O município tem recurso e expertise, nós temos a tecnologia; então, temos que dar os braços para conseguir avançar”, declarou o superintendente da Águas do Rio.

Estudos para sistema de dessalinização devem acontecer pelo próximos seis meses | Foto: Layla Mussi

Os planos são ambiciosos e, nesta primeira fase, ainda estão em estágio de estudos. Mesmo assim, o prefeito não negou o otimismo na parceria, que, caso seja bem-sucedida, pode acelerar o ritmo da universalização do acesso à água em Maricá. “Hoje tem entrega, hoje tem a satisfação da realização feita, mas o desafio permanente da água precisa estar em superação. E essa dinâmica que a Águas do Rio está assumindo, sem dúvida nenhuma, muito em breve trará para a cidade melhorias”, concluiu Horta.

O evento contou ainda com a presença do secretário-executivo de Relações Institucionais do Governo Federal, Olavo Noleto; do secretário de Governo da cidade, João Maurício de Freitas; e do secretário de Administração, José Maria de Andrade. Representantes da Câmara dos Vereadores e do corpo de funcionários de obras da Águas do Rio também compareceram à solenidade.

Aniversário da cidade

O evento foi o destaque da programação da tarde no município, mas não foi a única celebração acontecendo em Maricá nesta sexta (26/05). Simultaneamente à entrega de obras na ETA, aconteceu o Jogo das Estrelas no Estádio Municipal, em Cordeirinho. Mais tarde, às 17h, a Câmara recebeu uma sessão solene de aniversário.

A manhã já havia sido bastante movimentada por lá. O dia começou tranquilo com o hasteamento das bandeiras na sede da Prefeitura e a missa solene na Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Às 10h, porém, as ruas do Centro receberam centenas de crianças e profissionais de educação para o desfile cívico, o primeiro realizado na cidade desde o início da pandemia do Covid-19, em 2020.

Ainda nesta sexta, Sinfônica Ambulante, Tô Kerendo e Miguelzinho de Itaperuna abrem o palco para o grupo Raça Negra, na Avenida João Saldanha, em Barra de Maricá. Neste sábado (27/05), o palco recebe os pagodes de Belo, às 22h30, após Rafael Caçula e Vivi Serrano. Já o domingo (28/05) fecha as festividades com Os Mulekes, Akatu e o rapper Xamã.