Maricá 209 anos: Tradicional desfile cívico volta a acontecer após 3 anos

Depois de três anos, o tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário Maricá voltou a acontecer em 2023. Na manhã desta sexta-feira (26), o Centro do município recebeu representantes das 65 escolas municipais para celebrar os 209 anos da cidade.

O evento aconteceu entre as praças Conselheiro Macedo Soares e a Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Alunos de diversas unidades se concentraram no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) antes de passarem pela Rua Domicio da Gama, onde esteve montado o palanque da Prefeitura.

Estiveram presentes na comemoração o prefeito da cidade, Fabiano Horta (PT), e a secretária de Educação Adriana Luíza, além de representantes da Câmara dos Vereadores e de outras secretarias. Em conversa com OSG, a secretária comentou a celebração e a gestão atual da educação na região.

"A educação está presente mostrando que Maricá é futuro. Aqui nós temos futuro, vamos do berçário até a universidade. A gente tem um prefeito que se preocupa, usa os recursos dos royalties e transforma em conhecimento. A população está crescendo também em conhecimento", enfatizou Adriana.

Entre uma foto e outra, o prefeito Fabiano Horta também falou à imprensa o panorama de projetos que marca a comemoração de aniversário. "É um momento importante, é um encontro da cidade com uma dimensão de toda a sua rede de ensino, uma festividade importante. Maricá celebra esse aniversário com muitas entregas, entregando instrumentos públicos importantes. Hoje teremos a questão da unidade de tratamento de água que vai ampliar muito a capacidade do Centro, o novo estádio municipal de futebol João Saldanha. Ou seja, é um ano especial para Maricá, de crescimento e muito desenvolvimento", afirmou.

O desfile contou com a presença de algumas corporações musicais da cidade vizinha Saquerema, como a C. M. Soul Luciana e a C. M. Jurandir da Silva Melo. Os menores dos grupos fizeram releituras de canções populares e emabalaram o passeio das escolas, que teve como tema "A Educação do Futuro". A maior parte dos colégios levou cartazes relacionando temas como tecnologia e preservação ambiental ao ensino municipal.

Antes de as escolas chegarem, agentes da Guarda Municipal de Maricá abriram o desfile. Todos os grupamentos do órgão participaram. Além deles, representantes da Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro, incluindo membros de sua banda oficial, desfilaram como convidados na avenida.

Shows

O primeiro grande show da segunda etapa de apresentações aconteceu ontem (25), com o cantor gospel Thalles Roberto. Hoje, a grande atração será a banda Raça Negra, pioneira do pagode romântico. A Sinfônica Ambulante fará a abertura do palco seguida pelo grupo Tô Kerendo e Miguelzinho de Itaperuna. Amanhã, (27), será a vez do cantor Belo que promete um show especial, após as apresentações de Rafael Caçula e Vivi Serrano.

No domingo (dia 28), a abertura ficará por conta dos grupos de pagode Os Mulekes e Akatu, antes do cantor Xamã subir ao palco para encerrar a programação musical.