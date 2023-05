Lula escolhe general que atuou no Governo Dilma para comandar GSI

O general Marcos Antônio Amaro dos Santos, que atuou na segurança da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), foi escolhido pelo presidente Lula (PT) para assumir o comando Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A escolha foi confirmada pelo chefe do executivo em uma reunião realizada nesta quarta-feira (03/05).

Desde o fim do mês passado, o nome de Amaro já era especulado no cargo. Ele substitui o general Gonçalves Dias, que se demitiu depois que sua participação nos atos golpistas em Brasília do dia 8 de janeiro foram descobertas com a divulgação de uma série de fotografia do atentado.

Leia também:

➢ Polícia Federal faz apreensões na casa de Jair Bolsonaro

➢ PF: preso em operação diz saber quem é o mandante da morte de Marielle