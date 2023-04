Nikolas Ferreira pede que STF investigue ministro por desvio de verba pública

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), denunciado por transfobia pelo Ministério Público, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil). No processo, Juscelino é acusado de peculato.

Segundo informações obtidas pelo jornal "O Estado de S. Paulo", o ministro, na época em que ainda era deputado, desviava verba pública para pagar o salário de um funcionário contratado para dirigir e realizar serviços na fazenda do seu tio. Waldenôr Alves Catarino, de 57 anos, afirmou ter sido lotado no gabinete do político entre 2015 e 2022 para prestar serviços não relacionados à Câmara.

Ao todo, o valor desviado gira em torno de 171,4 mil reais, contando todos os anos de serviço. O funcionário disse que falou poucas vezes com Juscelino. A fazenda pertencia a Roberth Bringel, ex-senador e ex-prefeito da cidade de Santa Inês, no Maranhão. Tio do ministro, Biringel também receberia verba do gabinete do sobrinho para pagar uma secretária, segundo as alegações.

O caso segue sendo investigado. Juscelino, atualmente, está em viagem na China, junto com outros representantes do Governo Federal.