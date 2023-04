Ministro promete lives semanais de Lula após viagem à China

O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará a fazer transmissões ao vivo semanalmente para dialogar com o público. A previsão é de que o presidente comece a realizar as lives após o retorno da viagem à China, que ele realiza na próxima terça-feira (10/04), junto de outras lideranças políticas.

A proposta ainda deve ser discutida com o presidente, mas o ministro da Secom, que comentou os planos em entrevista ao portal "Brasil 247", disse que o presidente está animado com a ideia de conversar diretamente com o público.

Pimentel aproveitou para comentar a relação do atual governo com a imprensa convencional. "Nós sabemos que vamos ter uma oposição feroz. Boa parte da imprensa queria derrotar o Bolsonaro, mas não tem compromisso com o nosso projeto de transformação do país", afirmou o ministro.



O antecessor de Lula, Jair Bolsonaro (PL), também também costumava promover lives semanais. Ao longo dos quatro anos de mandato, o então presidente costumava fazer transmissões através de suas redes sociais. As lives aconteceram até o segundo turno das eleições presidenciais, quando Bolsonaro foi derrotado nas urnas. Após isso, o presidente só voltou a fazer transmissões na última semana de mandato, quando fez uma última live antes de embarcarem viagem aos Estados Unidos.