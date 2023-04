Lula assina acordo com imprensa chinesa nessa semana

O acordo entre o Grupo de Mídia da China e a Secretaria de Relações Institucionais do governo brasileiro, será fechado durante visita do presidente à Pequim - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O presidente Lula assinará um acordo com o maior grupo de imprensa estatal da China, ainda nessa semana. O acordo entre o Grupo de Mídia da China e a Secretaria de Relações Institucionais do governo brasileiro, será fechado durante visita do presidente à Pequim, informou Jamil Chade , colunista do UOL.

A viagem de Lula à Pequim será nesta terça-feira (11) e o encontro com o presidente chinês Xi Jinping está marcado para o dia 14 de abril.

O conglomerado chinês inclui empresas como a Central China Television, China National Radio e outras.

O tratado firmado entre China e Brasil prevê a "troca e cooperação de conteúdos em prol do desenvolvimento econômico, social e sustentável dos dois países"; " além de intensificar intercâmbios e cooperação acerca da inovação de tecnologias".