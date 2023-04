Corregedor indicado por Bolsonaro escondeu denúncias contra ex-diretor da PRF

Exonerado do cargo na última quarta-feira (05/04), o ex-corregedor Wendel Benevides Matos omitiu informações para a Controladoria Geral da União para favorecer o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, segundo informações publicadas nesta sexta (07/04) pelo colunista Octavio Guedes, do portal "G1".

A apuração do jornalista indica que pelo menos 23 denúncias contra Silvinei foram escondidas da CGU pelo corregedor, que foi indicado ao cargo pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). O favorecido, exonerado da função na PRF no ano passado, é acusado de improbidade administrativa. Silvinei teria orquestrado a blitz que ameaçou impedir eleitores de comparecerem a suas zonas eleitorais no Nordeste no dia do segundo turno de eleições presidenciais, em outubro.

Wendel foi exonerado pela nova direção da PRF por conta dos "indícios de distorções técnicas, parcialidade, interferência e uso não isonômico das ferramentas de correção" durante seu exercício da função, segundo o documento que oficializou o afastamento. Como o acompanhamento da conduta e disciplina de servidores da corporação é uma das responsabilidades do caso, a acusação de omissão de denúncias pode representar uma infração das obrigações do cargo.