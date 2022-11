Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade administrativa

O diretor-geral da PRF virou réu, nesta sexta-feira (25), por improbidade administrativa. A ação movida pelo Ministério Público Federal foi aceite pelo juiz José Arthur Diniz Borges.

De acordo com as informações, o pedido do MPF foi apresentado no último dia 15, onde o órgão disse que Silvinei Vasques fez uso indevido do cargo ao ter pedido votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PRF disse em nota que "acompanha com naturalidade a determinação de citação" de Vasques e que a Justiça "não acatou o pedido formulado pelo órgão ministerial de afastamento imediato do diretor-geral".

Ainda não é possível dizer que Vasques já foi notificado, pois ele está de férias nesse momento.