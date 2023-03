Lula visita família de petista morto por policial bolsonarista no ano passado

O presidente Lula visitou, nesta quinta-feira (16), a família do guarda municipal petista, Marcelo Aloizio de Arruda, assassinado em julho de 2022 por um policial bolsonarista.

O encontro aconteceu momentos antes de Lula participar da solenidade de posse do novo presidente da hidrelétrica Itaipu Binacional, Enio Verri, em Foz do Iguaçú (PR).

O presidente se solidarizou com os familiares de Arruda, que era tesoureiro do PT na cidade paranaense.

Relembre o caso

Tesoureiro do PT é assassinado a tiros por policial bolsonarista (vídeo)

"Encontrei hoje em Foz do Iguaçu a família de Marcelo Arruda, covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar. Minha solidariedade à sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai", disse Lula em suas redes sociais.

Participaram da reunião com Lula a primeira-dama 'Janja', a viúva, os filhos, o irmão e a cunhada de Arruda.

Marcelo Arruda foi baleado por Jorge Guaranho no dia de seu aniversário. Guaranho foi preso em agosto do ano passado e se encontra no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele é réu por homicídio duplamente qualificado e poderá ser julgado ainda este ano.