Tesoureiro do PT é assassinado a tiros por policial bolsonarista (vídeo)

O guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, que era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), foi assassinado a tiros pelo policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, durante a celebração de seu aniversário de 50 anos, em Foz de Iguaçu, no Paraná, na madrugada deste domingo (10).

Segundo testemunhas, o servidor comemorava seus 50 anos, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu, na Vila A, quando por volta das 23h, o assassino se aproximou do local da festa, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula, em um carro, gritando palavras de provocação “mito”.

O fanático bolsonarista chegou a apontar uma arma para os convidados e ameaçar matá-los, quando a mulher que estava com ele no carro o convenceu a ir embora. O policial penal retornou ao local 20 minutos depois e disparou três tiros contra Marcelo, que também estava armado e reagiu, alvejando o atirador várias vezes. Guaranho morreu no local.

O tesoureiro do PT foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa uma esposa e quatro filhos. O secretário de Segurança Pública de Foz do Iguaçu, Marcos Antonio Jahnke, classificou o ato como um crime de intolerância política. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Marcelo era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu (Sismufi) e integrava a primeira turma da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu há 28 anos. Em nota, a Prefeitura do município lamentou a morte do servidor.

"Agradecemos a Marcelo Arruda por toda a sua dedicação e comprometimento com o Município, o qual nestes 28 anos de funcionalismo público defendeu bravamente, tanto atuando na segurança como na defesa dos servidores municipais. Desejamos à família, aos amigos e colegas de Marcelo força neste momento de dor.", disse o prefeito Chico Brasileiro.

O PT também se manifestou, reconhecendo a colaboração do guarda municipal, que chegou a concorrer a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pela sigla, em 2020, para o partido. “Mais um querido companheiro se foi nesta madrugada, vítima da intolerância, do ódio e da violência política.”, iniciou a dedicatória.

"Em plena celebração de seu aniversário, em que comemorava seus 50 anos com familiares, amigos e companheiros, em Foz do Iguaçu, PR, nosso Marcelo Arruda foi assassinado por um bolsonarista que, pouco antes, havia interrompido a festa e ameaçado de armas na mão a todos os presentes, familiares, amigos, companheiros ali reunidos, na sede da Associação Esportiva Saúde Física Itaipu.

Marcelo era guarda municipal e um grande militante do PT, tendo sido nosso candidato a vice-prefeito em Foz do Iguaçu nas eleições de 2020. As últimas imagens de sua vida, gravadas no momento em que cantavam o parabéns, registram sua alegria de viver, seu entusiasmo com a militância, seu compromisso de vida com o PT e o presidente Lula.

Antes de ser assassinado com três tiros pelo policial penal fascista que o abordou no estacionamento, Marcelo tentou ainda se defender com a arma funcional que tinha em seu carro e reagiu. O assassino de Marcelo também morreu no local.

Desde o começo do ano, quando lançou uma Campanha Nacional contra a Violência Política, o PT vem alertando a sociedade brasileira e as autoridades dos vários Poderes da República para a escalada de perseguição a parlamentares, filiados e filiadas, militantes de movimentos sociais e de outros partidos de esquerda e o crescimento da violência política no país.

Embalados por um discurso de ódio e perigosamente armados pela política oficial do atual Presidente da República, que estimula cotidianamente o enfrentamento, o conflito, o ataque a adversários, quaisquer pessoas ensandecidas por esse projeto de morte e destruição vêm se transformando em agressores ou assassinos.

Marcelo estava na flor da idade, tinha uma vida pela frente com sua família, esposa e quatro filhos, a quem prestamos nossa total solidariedade e apoio, e sonhava com um Brasil justo e democrático, fraterno e solidário, que queria construir com o povo brasileiro a partir da derrota do fascismo e da eleição de Lula Presidente.

Basta de violência! Basta de destruição! É tempo de reconstrução e transformação do Brasil e das relações entre brasileiros e brasileiras! Vamos chorar e enterrar mais um companheiro que tombou vítima da violência política, basta!

Cobramos das autoridades de segurança pública medidas efetivas de prevenção e combate à violência política, e alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que coíbam firmemente toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e da civilidade. Iniciativas nesse sentido foram devidamente apontadas pelo PT em várias oportunidades, junto ao Congresso Nacional, o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Marcelo, não esqueceremos de você, em sua memória continuaremos na luta contra a violência, a injustiça e a intolerância. Presente, hoje e sempre!"

