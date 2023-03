MP solicita "medidas necessárias" para investigar caso das joias recebidas por Michelle Bolsonaro

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP-TCU) enviou, nesta quarta-feira (08/03), um pedido para investigar se o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), cometeu irregularidades na tentativa de trazer joias de luxo da Arábia Saudita para o Brasil em 2021.

O pedido apresentado pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado considera que há indícios de improbidade administrativa na tentativa de trazer os itens de luxo para cá. Avaliadas em R$ 16,5 milhões, as joias seriam um presente para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. As suspeitas são de que tenha havido um descumprimento às normas para entrada de patrimônio no país para que os bens chegassem até Brasília.

"Caso fique comprovado que houve utilização de recursos públicos para benefício pessoal, restará evidente a sobreposição de interesses particulares ao interesse público. Nesse sentido, nunca é demais relembrar que, no âmbito público, não há de existir espaço para vontades particulares", escreveu o autor do pedido no documento, enviado para o presidente do TCU, Bruno Dantas.



A investigação pretende apurar tanto a participação da máquina pública no caso quanto a denúncia de que um servidor foi enviado para fora do país em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para resgatar os presentes. A solicitação prevê "responsabilização de toda a cadeia de agentes envolvidos para adoção das medidas adequadas na seara penal" caso sejam confirmadas as denúncias.