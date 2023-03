Governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de diamante para Michelle

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou trazer, de forma ilegal, ao Brasil joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões. Os objetos, que incluíam anel, colar, relógio e um par de brincos, eram presente do governo da Arábia Saúdita para então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com a publicação, a apreensão das joias aconteceu no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Os objetos estavam guardados na mochila de um militar, assessor do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estivera no Oriente Médio na comitiva do presidente, em outubro de 2021.

Procurado pelo "Estado de S. Paulo", Bento Albuquerque confirmou que os itens eram para Michelle. Mas ele afirmou que, à época, não conhecia o conteúdo dos estojos. Só sabia que eram presentes para a primeira-dama.