Eduardo Bolsonaro faz postagem criticando preço da gasolina no Acre com matéria de 2022

O deputado federal Eduardo Bolsonaro cometeu uma gafe nesta terça-feira (7) ao tentar criticar o preço da gasolina no estado do Acre. O parlamentar publicou uma imagem que mostrava uma matéria do "Correio Brasiliense" informando que o combustível estava sendo vendido no valor de R$ 11,56. Porém, ele 'esqueceu' de observar a data do material, que é de março de 2022, quando seu pai era presidente.

Além da imagem da matéria, Eduardo ainda escreveu: "R$11,56 o litro de muito amor, democracia, diálogo, harmonia e instituições. #FazoL".

Poucos minutos depois da publicação, o post recebeu milhares de comentários e compartilhamento que, em sua maioria, eram ironias ao deputado que não viu a data da matéria. Em seguida, Eduardo apagou a publicação.

A matéria em questão foi publicada pelo Correio Brasiliense em 11 de março de 2022, período que Jair Messias Bolsonaro, pai de Eduardo, ainda era presidente do Brasil. Intitulada "Litro da gasolina custa R$ 11,56 no interior do Acre", o material, que ainda pode ser acessado, mostra uma série de críticas ao valor que alcançou o combustível.