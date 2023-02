Senador Marcos do Val acusa Bolsonaro de pedir apoio para golpe

O senador Marcos do Val afirmou nesta quinta (2), em suas redes sociais, que irá revelar uma “bomba” envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro na sexta (3). Depois disso, explica Do Val, irá renunciar ao seu cargo.

Segundo o senador, Bolsonaro teria tentado juntar forças para um golpe de estado.

Do Val declarou que foi coagido pelo ex-presidente a “dar um golpe junto com ele” e a grampear o telefone do Ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O senador afirma que o porta-voz do golpe era o ex-deputado Daniel Silveira e que, após pedido para grampear Moraes, decidiu contar o plano ao Ministro.

"E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei", declarou em suas redes.

Marcos do Val disse que a “bomba” será noticiada na íntegra pela revista Veja.